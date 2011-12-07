Мэр Казани Ильсур Метшин предложил провести в Казани «собачью перепись». Такое заявление он сделал во время круглого стола, посвященного проблемам бездомных животных.

Во время встречи ректор Казанской госакадемии ветеринарной медицины Рустам Равилов рассказал о математическом способе посчитать количество бездомных собак в городе. Для этого необходимо посчитать количество животных на 10% территории, а затем использовать формулы.

«Давайте договоримся — с вашими силами, вашей поддержкой провести „собачью перепись“. Чтобы мы знали, какой объем работы нам предстоит», — принял идею ученого казанский градоначальник.

Также Равилов рассказал о набирающей популярность тенденции, когда муниципальные власти платят за опеку над беспризорными животными. Однако градоначальник отмел эту идею, заявив, что в этом случае за пособиями выстроится большое количество горожан, которые будут говорить, что подобрали животное на улице. К тому же город не располагает таким количеством средств.