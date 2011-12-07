Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Метшин предложил провести в Казани «собачью перепись» 

В столице Татарстана с помощью ученых могут посчитать бездомных животных.

Мэр Казани Ильсур Метшин предложил провести в Казани «собачью перепись». Такое заявление он сделал во время круглого стола, посвященного проблемам бездомных животных. 

Во время встречи ректор Казанской госакадемии ветеринарной медицины Рустам Равилов рассказал о математическом способе посчитать количество бездомных собак в городе. Для этого необходимо посчитать количество животных на 10% территории, а затем использовать формулы. 

«Давайте договоримся — с вашими силами, вашей поддержкой провести „собачью перепись“. Чтобы мы знали, какой объем работы нам предстоит», — принял идею ученого казанский градоначальник.

Также Равилов рассказал о набирающей популярность тенденции, когда муниципальные власти платят за опеку над беспризорными животными. Однако градоначальник отмел эту идею, заявив, что в этом случае за пособиями выстроится большое количество горожан, которые будут говорить, что подобрали животное на улице. К тому же город не располагает таким количеством средств.

КВ
Лента новостей