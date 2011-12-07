Производители стальных канатов для грузоподъемной техники

Кто производит стальные канаты для грузоподъемной техники

Названия некоторых брендов знают даже дети детсадовского возраста. Только потому, что продукцией этих фирм мы пользуемся ежедневно. В промышленных отраслях все намного скромнее. Деревообработчикам важно знать кто поставляет на рынок лучшие станки для этой отрасли. И их совершенно не интересуют производители металлообрабатывающих станков и т.д.

Но, даже зная поставщиков лучшего оборудования для отрасли, специалисты многое оставляют за границей своих интересов. И напрасно. Знают ли покупатели строп где изготовлены канаты, из которых они сделаны? Скорее всего нет. Многие товары продаются «нонейм» или под собственным брендом продающей компании, в то же время география поставок этой продукции очень обширна. Хотя, например, на сайте компании Р-Системс мы нашли информацию о производителях поставляемых канатов.

По какому принципу выбираются поставщики? Здесь решающую роль играют два момента. Первое, это качество продукции. Важно, чтобы тросы обеспечивали безопасность при подъеме грузов. Поэтому не всегда выбор может быть сделан в пользу производителя, самого выгодного по расстоянию транспортировки. И второй момент, особые характеристики товара, которых нет у продукции других поставщиков.

Кто поставляет тросы для подъемников на российский рынок

У металлургической отрасли промышленности в России и Европе многовековая история. Поэтому неудивительно, что большинство предприятий, выпускающих стальные канаты, также являются долгожителями.

● АО «БМК» или полное название Белорецкий металлургический комбинат основанов далеком 1762 году. Это известное в Башкирии предприятие, которое уже более 90 лет поставляет на рынок стальные тросы, ассортимент которых к настоящему моменту составляет более 50 разновидностей. Продукция востребована в автомобильной, нефтегазодобывающей промышленности, авиастроении. На многих канатных дорогах с подъемниками и лифтовых шахтах многоквартирных домов, также используются тросы от БМК. С 2003 года предприятие входит в ПАО «Мечел», которое объединяет весь производственный цикл, начиная с производства стали. Поэтому качество материалов для изготовления проволоки и канатов здесь под единым контролем.

● WDI Python. Продукция известной уже 150 лет немецкой марки также пользуется спросом практически во всех производственно-хозяйственных отраслях. Компанией разработано несколько собственных технологий, которые позволяют выпускать тросы Python, выдерживающие высокие разрывные нагрузки. В канатах HiPac решена проблема с быстрым истиранием и сдавливанием внешнего слоя проволоки при прокручивании на шкивах и барабанах грузоподъемного оборудовании.

● YoungWire. Такая продукция, как стальные канаты не характерна для южнокорейских компаний. Но, тем не менее, этот бренд сумел составить конкуренцию известным производителям. Сегодня стальные их тросы представлены не только на азиатских, но и на европейских и даже американских рынках. Ассортимент продукции не так обширен, как у старых компаний, но уже достаточно большой, чтобы использоваться не только на складских подъемниках, но и на большом оборудовании.

Среди импортеров стальных канатов можно найти турецкие, китайские, итальянские, нидерландские, бельгийские, американские, финские фирмы и даже Тайвань. Но все же основная доля импорта этой продукции идет из Германии. Несмотря на такую широкую географию поставщиков, большая часть комплектующих для грузоподъемной техники на нашем рынке все же отечественного происхождения. Качественная и доступная по цене.