Сария Сабурская и Центризбирком Татарстана заключили соглашение о сотрудничестве

Омбудсмен по правам человека Сария Сабурская и Центризбирком РТ подписали соглашение о сотрудничестве на предстоящих выборах в Государственную думу. Об этом сообщает Аппарат Уполномоченного по правам человека.

«Основные задачи Уполномоченного в рамках избирательного процесса — это содействие в защите избирательных прав граждан, выявление и предотвращение нарушений, проверка информации о правонарушениях. Каждый гражданин должен иметь возможность реализовать свое избирательное право без давления, исходя из своей позиции и убеждений», — сказала Сабурская.

В свою очередь глава татарстанского ЦИК подчеркнул, что подписание соглашения не просто требование законодательства, но еще и морально-этический вопрос.

Напомним, что первый такой договор был заключен в 2016 году.