Танцы на костях: туристы в Татарстане развлекаются на останках с бывшего кладбища

Камское Устье давно стало излюбленным местом у туристов и блогеров. Туда массово отправляются не только за острыми ощущения, получаемых от спусков и подъемов по горам, но за отдыхом на пляже.

При этом гости не забывают «потусить» в гостиничном комплексе «Камский трофей». Место особенно привлекает гостей открывающимися на реку видами, идеальными для Инстаграма.

Правда, сейчас попадая на берег Камы, вместо раскаленного от солнца песка и рассыпанных вдоль воды речных камней натыкаешься на людские останки, сообщили в соцсетях очевидцы.

Журналист «КВ» отправилась в Камское Устье, чтобы лично убедиться, есть ли на пляже человеческие кости, а также понять, откуда они там взялись.

Как заверяют местные жители, раньше на этом месте было кладбище, на котором похоронены их прабабушки и прадедушки. Сейчас надгробий не осталось, но еще в 60-е годы можно было разглядеть очертания могильных холмиков. Жители поселка утверждают, что со временем возвышенность начала обвалиться, а из-под земли стали «выходить» человеческие кости. Теперь эти останки — единственное напоминание о бывшем кладбище. Сейчас туристы в прямом смысле слова отдыхают на костях.

При этом ни местных жителей, ни туристов наличие человеческих останков в их любимом месте отдыха не смущает. Приезжающие гости спокойно веселятся и проводят время по соседству с костями. А живущих в селе людей больше, по их словам, раздражает близость к гостиничному комплексу, который, как они утверждают, приносит слишком много шума и хлопот.

Никто не знает, что ходит по костям

Попадая на берег Камского Устья, сразу замечаешь человеческие останки, которыми буквально усеян пляж. Помимо этого, найти следы захоронений можно и у обвалившегося холма — из него тоже торчат кости. Невольно вспоминаешь картинки из учебника биологии: найти можно и челюсть, и предплечья, и бедренные кости.

Видимо, такие «трофеи» совсем не смущают отдыхающих на пляже людей. Кроме костей по берегу разбросаны мешки, бутылки, окурки и другие следы недавнего отдыха. Так, в метре от самодельного мангала, собранного из кирпичей, лежит человеческая кость. Пройдя еще пару метров вправо натыкаешься на еще одну, по очертаниям напоминающую локтевую.

Когда-то бывшее кладбище пытались обнести забором, отдав таким образом его территорию соседствующему с берегом гостиничному комплексу. Но тогда местный общественник и бывший председатель территориального общественного совета (ТОС) Юрий Ильин добился освобождения мест захоронений. Предполагалось, что на территории бывшего кладбища появится парковая зона — мемориал в честь погибших во времена Великой Отечественной войны. Однако после смерти Ильина местные активисты так и не смогли узаконить парк.

Все, что остается неравнодушным жителям сейчас, — это только мешками собирать кости и хоронить их в братских могилах на сельском кладбище. А новым председателем ТОС вместо погибшего Ильина стала местная жительница Татьяна Музафарова. Сейчас женщине 63 года, все это время она прожила в Камском Устье. Говорит, что в ее детские годы могил и надгробий здесь не было. Узнала она о них лишь по рассказам отца, а с недавнего времени еще и по торчащим из земли костям.

До того, как кости стали вылезать наружу, большинство жителей поселка даже не догадывались, что живут близ погоста. «Никто не знает, что здесь было когда-то кладбище. У нас местные и то не знают», — говорит муж Музафаровой Юрслан, входящий в ТОС.

Собирают останки и сажают деревья

Сейчас, следуя завету бывшего главы ТОС Юрия Ильина, супруги облагораживают территорию захоронений. «Он [Ильин] сказал: „Сажайте деревья в память о своих отцах, братьях, матерях“. Раньше на стволах даже были таблички с именами усопших», — отметила Музафарова.

Деревья сажали всем селом, каждый сохранил память о своих предках. «Эту площадку мы сделали сами, своими силами. Каждый день следим за тем, чтобы не было мусора. Мы даже поставили мангалы, потому что туристы оставляли кирпичи и мусор», — говорит Музафарова, показывая на вершину небольшого холма, усеянного деревьями и огороженную забором.

В парке, прямо возле обрыва, стоит небольшая металлическая беседка. С этой точки открывается красивый вид на берег и водную гладь. Наверняка, отсюда, с возвышенности, получаются впечатляющие фото. В отличии от пляжа территория холма, доставшаяся женщине «в наследство» от бывшего председателя ТОС, прибрана и ухожена.

Но проблемы все же есть. Так, постепенно холм начал обваливаться. По словам Музафаровой, глава пообещал решить этот вопрос как можно скорее и укрепить возвышенность.

«Тусовки на костях» не мешают чтить близких

Несмотря на то, что пляж невольно стал местом памяти усопших, местные жители совсем не против «тусовок» приезжающих сюда гостей. Наоборот, для их удобства они установили беседки, лавочки и даже построили самодельные мангалы. И если соседство с человеческими останками их не смущает, то располагающийся по соседству гостиничный комплекс «Камский трофей» им совсем не нравится. Здание базы отдыха расположилось прямо на берегу Камы, неподалеку от обрыва с костями.

Ночь в таком отеле стоит от 9 тыс. рублей, а чтобы просто попасть на его территорию, придется раскошелиться на 3 тыс. рублей.

Как заверили в комплексе, им о соседствующем кладбище ничего неизвестно и прокомментировать ситуацию они не могут. Правда, после нескольких вопросов девушка сказала, что вообще не имеет права что-либо комментировать и пообещала передать наш номер руководству. Однако в течение дня с редакцией так никто и не связался.

По словам местных жителей, работники комплекса в курсе такого соседства, но никакого внимания на валяющиеся рядом человеческие кости внимания не обращают. Жители жалуются на раскаты фейерверков, пьяные и громкие тусовки, а также мусор, раздуваемый по всем дворам поселка.

Трубки не берут, а двери не открывают

Пообщавшись с семьей Музафаровых, я отправилась в администрацию Камско-Устьинского района. Приехав по указанному супругами адресу, я попыталась зайти в здание, но оно оказалось закрытым. Рядом с ним стоят небольшая табачная лавка, в пустынном помещении которой не было никого, кроме продавщицы. Она про кладбище на пляже ничего не слышала, а на мой вопрос, работает ли сейчас администрация поселения, сухо ответила: «У них рабочий день до пяти».

Предприняв вторую попытку, вновь отправляюсь к зданию администрации. На этот раз замечаю там мужчину, быстро закрывающего на ключ входную дверь. Увидев меня, мужчина начал эмоционально жестикулировать, постоянно повторяя: «Я здесь не работаю, я просто чиню». Спустя пару минут мой собеседник отметил, что вообще здание администрации располагается в другом месте. Правда, приехав по его наводке, я нашла только здание соцзащиты. Никаких признаков присутствия там работников администрации там не было.

Пресс-служба администрация Камско-Устьинского района на телефонные звонки также не отвечает. На этом мои попытки поговорить властями района на месте завершились.

Поездка на берег Камского Устья не дала понять, что будут делать с останками и бывшим кладбищем в поселке.

Продолжат ли соседствовать кости предков и заезжие тусовщики — неизвестно. Но как ни крути, судя по всему, последние волнуют местных жителей куда больше, чем оскверненная память об их прошлом.