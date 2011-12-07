Танцы на костях: туристы в Татарстане развлекаются на останках с бывшего кладбища

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Камское Устье давно стало излюбленным местом у туристов и блогеров. Туда массово отправляются не только за острыми ощущения, получаемых от спусков и подъемов по горам, но за отдыхом на пляже.
При этом гости не забывают «потусить» в гостиничном комплексе «Камский трофей». Место особенно привлекает гостей открывающимися на реку видами, идеальными для Инстаграма.
Правда, сейчас попадая на берег Камы, вместо раскаленного от солнца песка и рассыпанных вдоль воды речных камней натыкаешься на людские останки, сообщили в соцсетях очевидцы.
Журналист «КВ» отправилась в Камское Устье, чтобы лично убедиться, есть ли на пляже человеческие кости, а также понять, откуда они там взялись.
Как заверяют местные жители, раньше на этом месте было кладбище, на котором похоронены их прабабушки и прадедушки. Сейчас надгробий не осталось, но еще в 60-е годы можно было разглядеть очертания могильных холмиков. Жители поселка утверждают, что со временем возвышенность начала обвалиться, а из-под земли стали «выходить» человеческие кости. Теперь эти останки — единственное напоминание о бывшем кладбище. Сейчас туристы в прямом смысле слова отдыхают на костях.
При этом ни местных жителей, ни туристов наличие человеческих останков в их любимом месте отдыха не смущает. Приезжающие гости спокойно веселятся и проводят время по соседству с костями. А живущих в селе людей больше, по их словам, раздражает близость к гостиничному комплексу, который, как они утверждают, приносит слишком много шума и хлопот.
Попадая на берег Камского Устья, сразу замечаешь человеческие останки, которыми буквально усеян пляж. Помимо этого, найти следы захоронений можно и у обвалившегося холма — из него тоже торчат кости. Невольно вспоминаешь картинки из учебника биологии: найти можно и челюсть, и предплечья, и бедренные кости.
Видимо, такие «трофеи» совсем не смущают отдыхающих на пляже людей. Кроме костей по берегу разбросаны мешки, бутылки, окурки и другие следы недавнего отдыха. Так, в метре от самодельного мангала, собранного из кирпичей, лежит человеческая кость. Пройдя еще пару метров вправо натыкаешься на еще одну, по очертаниям напоминающую локтевую.
Когда-то бывшее кладбище пытались обнести забором, отдав таким образом его территорию соседствующему с берегом гостиничному комплексу. Но тогда местный общественник и бывший председатель территориального общественного совета (ТОС) Юрий Ильин добился освобождения мест захоронений. Предполагалось, что на территории бывшего кладбища появится парковая зона — мемориал в честь погибших во времена Великой Отечественной войны. Однако после смерти Ильина местные активисты так и не смогли узаконить парк.
Все, что остается неравнодушным жителям сейчас, — это только мешками собирать кости и хоронить их в братских могилах на сельском кладбище. А новым председателем ТОС вместо погибшего Ильина стала местная жительница Татьяна Музафарова. Сейчас женщине 63 года, все это время она прожила в Камском Устье. Говорит, что в ее детские годы могил и надгробий здесь не было. Узнала она о них лишь по рассказам отца, а с недавнего времени еще и по торчащим из земли костям.
До того, как кости стали вылезать наружу, большинство жителей поселка даже не догадывались, что живут близ погоста. «Никто не знает, что здесь было когда-то кладбище. У нас местные и то не знают», — говорит муж Музафаровой Юрслан, входящий в ТОС.
Сейчас, следуя завету бывшего главы ТОС Юрия Ильина, супруги облагораживают территорию захоронений. «Он [Ильин] сказал: „Сажайте деревья в память о своих отцах, братьях, матерях“. Раньше на стволах даже были таблички с именами усопших», — отметила Музафарова.
Деревья сажали всем селом, каждый сохранил память о своих предках. «Эту площадку мы сделали сами, своими силами. Каждый день следим за тем, чтобы не было мусора. Мы даже поставили мангалы, потому что туристы оставляли кирпичи и мусор», — говорит Музафарова, показывая на вершину небольшого холма, усеянного деревьями и огороженную забором.
В парке, прямо возле обрыва, стоит небольшая металлическая беседка. С этой точки открывается красивый вид на берег и водную гладь. Наверняка, отсюда, с возвышенности, получаются впечатляющие фото. В отличии от пляжа территория холма, доставшаяся женщине «в наследство» от бывшего председателя ТОС, прибрана и ухожена.
Но проблемы все же есть. Так, постепенно холм начал обваливаться. По словам Музафаровой, глава пообещал решить этот вопрос как можно скорее и укрепить возвышенность.
Несмотря на то, что пляж невольно стал местом памяти усопших, местные жители совсем не против «тусовок» приезжающих сюда гостей. Наоборот, для их удобства они установили беседки, лавочки и даже построили самодельные мангалы. И если соседство с человеческими останками их не смущает, то располагающийся по соседству гостиничный комплекс «Камский трофей» им совсем не нравится. Здание базы отдыха расположилось прямо на берегу Камы, неподалеку от обрыва с костями.
Ночь в таком отеле стоит от 9 тыс. рублей, а чтобы просто попасть на его территорию, придется раскошелиться на 3 тыс. рублей.
Как заверили в комплексе, им о соседствующем кладбище ничего неизвестно и прокомментировать ситуацию они не могут. Правда, после нескольких вопросов девушка сказала, что вообще не имеет права что-либо комментировать и пообещала передать наш номер руководству. Однако в течение дня с редакцией так никто и не связался.
По словам местных жителей, работники комплекса в курсе такого соседства, но никакого внимания на валяющиеся рядом человеческие кости внимания не обращают. Жители жалуются на раскаты фейерверков, пьяные и громкие тусовки, а также мусор, раздуваемый по всем дворам поселка.
Пообщавшись с семьей Музафаровых, я отправилась в администрацию Камско-Устьинского района. Приехав по указанному супругами адресу, я попыталась зайти в здание, но оно оказалось закрытым. Рядом с ним стоят небольшая табачная лавка, в пустынном помещении которой не было никого, кроме продавщицы. Она про кладбище на пляже ничего не слышала, а на мой вопрос, работает ли сейчас администрация поселения, сухо ответила: «У них рабочий день до пяти».
Предприняв вторую попытку, вновь отправляюсь к зданию администрации. На этот раз замечаю там мужчину, быстро закрывающего на ключ входную дверь. Увидев меня, мужчина начал эмоционально жестикулировать, постоянно повторяя: «Я здесь не работаю, я просто чиню». Спустя пару минут мой собеседник отметил, что вообще здание администрации располагается в другом месте. Правда, приехав по его наводке, я нашла только здание соцзащиты. Никаких признаков присутствия там работников администрации там не было.
Пресс-служба администрация Камско-Устьинского района на телефонные звонки также не отвечает. На этом мои попытки поговорить властями района на месте завершились.
Поездка на берег Камского Устья не дала понять, что будут делать с останками и бывшим кладбищем в поселке.
Продолжат ли соседствовать кости предков и заезжие тусовщики — неизвестно. Но как ни крути, судя по всему, последние волнуют местных жителей куда больше, чем оскверненная память об их прошлом.