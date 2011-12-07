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У автобуса № 35 в Набережных Челнах станет больше остановок

Изменения были необходимы жителям, которые неоднократно обращались к властям.

У маршрута челнинского автобуса № 35 станет больше остановок — теперь он будет заезжать в 63 микрорайон. Решение принял исполком Автограда. Изменения движения транспорта неоднократно просили жители города. Об этом сообщают «Челнинские известия». 

«Обращения жителей были с начала заселения микрорайона. Тем более, при строительстве новой дороги была предусмотрена вся инфраструктура для обслуживания пассажирских перевозок общественным транспортом — заездные карманы, остановочные павильоны», — сказал начальник отдела транспорта и связи Максим Парамонов.

Автобусы будут отправляться с остановки «Кузнечный завод» через улицу Моторная, проспекты Залесный, Абсалямова, улицу 40 лет Победы, проспект Яшьлек и далее по рейсу.

Также жители соципотечных домов просили автобусы № 1 и № 7, чтобы без затруднений добраться не только до проспекта Сююмбике, но и на Мира и Московский. «Внесение изменений в схему движения автобусных маршрутов № 1 и № 7 не планируется», — подчеркнули в исполкоме.

КВ
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