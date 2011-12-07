Уплыли и не вернулись: как в Елабуге пропали подростки на лодке

На прогулку по Каме

Молодые люди Вика Сычева и Кирилл Годков, которым было по 16 и 17 лет, пропали после того, как отправились кататься на моторной лодке. Случилось это 22 августа.

До этого Кирилл и Вика отдыхали вместе с друзьями на одном из камских островов. Переправлялись к нему на той самой лодке «Лоцман М-330», которая принадлежит Годковым. Парень мог ею управлять. С острова Елабужский тогда молодой человек вместе с своей девушкой и отплыл на прогулку. Когда стало понятно, что ребят долгое время нет и их телефоны недоступны, друзья забили тревогу.

В этот же день появились первые сообщения в социальных сетях о пропаже подростков. Искать их отправились чуть ли не всем городом, в поисковой операции участвовали 6 госинспекторов ГИМС от отделений в Набережных Челнах и Нижнекамске, а также внештатные сотрудники, 28 сотрудников МВД и 20 волонтеров. Всего на поиски вышло 70 человек. Поиски не останавливались ни на минуту, спасатели и волонтеры работали днем и ночью и делали все, чтобы найти пропавшую пару.

Лодка могла столкнуться с баржей

Оба берега Камы были исследованы на протяжении 50 км. Поисковики пешком прошли 10 км береговой линии.

«Методом траления был обследован квадрат акватории размерами 400×120 м», — рассказали в МЧС.

«Плохих новостей нет — значит еще есть надежда, что живы. Мы прошли по левому берегу от Елабуги до Нижнекамска — чесали кошками, искали при помощи эхолотов, подводники проныряли прибрежную зону (до 50 метров)», — рассказывал о ходе поисков волонтер Дмитрий Агеев.

Информация о пропаже подростков сразу распространилась во всех пабликах в социальных сетях. Те, кто не мог выйти на поиски, желали ребятам скорейшего возвращения домой, а также молили бога о том, чтобы они остались живы. История о пропаже парня и девушки не оставила никого равнодушным, люди писали сотни комментариев в поддержку их семей.

К поиску пропавших подключились следователи, они же инициировали проверку по факту исчезновения подростков. Позже следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В социальных сетях также появилась версия, что лодка с детьми могла столкнуться с баржей, которая проходила рядом. Правоохранители сообщили, что буду проверять баржу, чтобы выяснить, есть ли на ней повреждения от столкновения с лодкой.

А опытные поисковики признавали, что надежды таяли с каждым часом.

Во вторник, 24 августа, волонтеры нашли кроссовок девушки. Его прибило течением к берегу. Позже нашли тело Виктории. Оно было обнаружено вблизи села Танайка Елабужского района около 6 утра сегодня, 25 августа. Девушку нашли волонтеры.

Тело Кирилла обнаружили через пять часов спасатели у Танаевского леса в 30-40 метрах от берега, в 800 метрах вверх по течению от того места, где нашли тело девушки.

Мы попытались связаться с родственниками погибших ребят и позвонили отцу Кирилла — Андрею. Мужчина был, и это можно понять, очень расстроен и разговаривать отказался.

Одна из знакомых Вики рассказала, что знакома она была с ней с первого класса, а вот ее парня Кирилла она не знала. По словам одноклассницы, в Елабуге Вика училась до третьего класса, а позже переехала в Москву — к отцу. Но потом снова вернулась в Елабугу, здесь же закончила школу в этом году. Рассказала девушка и о том, что между Викой и Кириллом была «большая любовь». Ребята были действительно влюблены друг в друга, и это было видно всем, сказала она.



