В Набережных Челнах Рустам Минниханов открыл новый детский сад

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В Набережных Челнах при участии Рустама Минниханова открыли новый детский сад «Лучики». Об этом сообщили в пресс-службе президента.
В дошкольное учреждение «Лучики» на 220 детей есть спортивный и музыкальный залы, 12 игровых площадок и медицинский блок.
«Самое главное, что выполняется задача по увеличению мест в ясельных группах» — отметил Президент Татарстана.
В детском саду будет 12 групп. Половина для детей до 3 лет, еще 6 групп для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Для детей откроют русские и татарские группы, также планируется группа с английским уклоном.