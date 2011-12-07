Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Набережных Челнах Рустам Минниханов открыл новый детский сад

Всего в дошкольном учреждении 220 мест.

В Набережных Челнах при участии Рустама Минниханова открыли новый детский сад «Лучики». Об этом сообщили в пресс-службе президента.

В дошкольное учреждение «Лучики» на 220 детей есть спортивный и музыкальный залы, 12 игровых площадок и медицинский блок. 

«Самое главное, что выполняется задача по увеличению мест в ясельных группах» — отметил Президент Татарстана.

В детском саду будет 12 групп. Половина для детей до 3 лет, еще 6 групп для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. Для детей откроют русские и татарские группы, также планируется группа с английским уклоном. 

КВ
Лента новостей