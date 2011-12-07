В Татарстане самозанятым предоставят субсидию до 100 тыс. рублей, которые можно потратить на приобретение техники, оборудования, а также на продвижение в СМИ и интернете. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Чтобы получить субсидии необходимо быть гражданином РФ, заплатить налог в бюджет РТ в размере не менее 3000 рублей за весь период ведения деятельности в статусе самозанятого, не иметь задолженностей по уплате налога на профессиональный доход, пройти обучение в 2021 году.

Обучение для самозанятых бесплатно. Заявки необходимо подать до 31 августа по ссылке.

Прохождение обучения является обязательным условием для получения субсидии. В течение 3 недель для участников будет доступно 12 онлайн-занятий с участием экспертов и предпринимателей из различных сфер бизнеса.