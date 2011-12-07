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В Татарстане сезон охоты на пернатую дичь откроется в начале сентября

Однако сроки могут быть сдвинуты из-за пожароопасной обстановки.

Сезоны охоты на пернатую дичь в Татарстане планируют открыть 4 сентября. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник отдела мониторинга животного мира Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам Ильфат Валеев.

По его словам, начало сезона может быть сдвинуто, потому что в республике остается пожароопасная обстановка.

С сегодняшнего в республиканских МФЦ началась выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, теперь охотники могут получить все необходимые документы там.

Подробнее со списком птиц, на которых можно охотиться, можно ознакомиться в Правилах охоты. 

КВ
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