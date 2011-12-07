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Жителей Татарстана бесплатно проконсультируют по гаражной амнистии

Горячая линия пройдет 26 августа с 10 до 12 часов.

Росреестр Татарстана совместно с Кадастровой палатой проведет прямой эфир по вопросам «гаражной амнистии» 26 августа с 10 до 12 часов дня. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана. 

«Росреестр рекомендует жителям республики, планирующим воспользоваться новой амнистией, перед оформлением гаража и участка под ним в собственность ознакомиться с методическими рекомендациями», — отметили в пресс-службе. 

Подробно ознакомиться с методическими рекомендациями по «гаражной амнистии» можно на официальном сайтеРосреестра Татарстана в разделе «Деятельность». 

По данным Единого государственного реестра, в Татарстане, около 50 тыс. бесхозных гаражей. Закон о «гаражной амнистии» поможет их владельцам в упрощенном порядке стать полноценными собственниками. Закон вступает в силу 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2026 года.

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