2019 год объявлен Годом рабочих профессий

На заседание были приглашены члены правительства Татарстана, руководители муниципальных образований, учреждений и предприятий республики, а также представители общественности, сообщает ИА «Татар-информ». Заседание провел Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.В своем послании Рустам Минниханов высказался о внутреннем и внешнем положении Татарстана. Он заявил, в частности, что 2019 год в Татарстане объявлен Годом рабочих профессий. Кроме того, Рустам Минниханов сообщил, что в следующем году в Татарстане создадут 6 ресурсных центров. «Все уровни системы образования должны быть четко ориентированы на потребности современной экономики. Эффективным примером такого сотрудничества является создание ресурсных центров, их в республике уже 31. Здесь сконцентрированы лучшие учебно-методические, кадровые и материально-технические ресурсы, ведется подготовка специалистов по высоким стандартам WorldSkills», - сказал Рустам Минниханов.Президент РТ отметил, что востребованность ресурсных центров в республике неуклонно растет. Важная роль в интеграции системы образования и экономики отводится нашим вузам и научным организациям, перед которыми стоит задача коммерциализации научной и исследовательской деятельности, отметил Рустам Минниханов.Республика испытывает потребность в квалифицированных рабочих кадрах, сообщил Президент РТ в ежегодном послании Госсовету РТ.«Вопрос формирования рынка труда в Татарстане требует особого внимания. Количество предлагаемых работодателями вакансий увеличилось до 46 тысяч. Каждая третья вакансия - это потребность в квалифицированных рабочих, специалистах среднего звена в производстве, сельском хозяйстве и строительстве», - отметил спикер.Президент РТ поручил Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ совместно с Министерством образования и науки РТ учитывать данную потребность при формировании контрольных цифр приема студентов в организации профессионального образования.«В условиях изменений в пенсионном законодательстве предстоит большая работа в части вопросов занятости людей предпенсионного возраста, их переподготовки и оздоровления. Федеральным законодательством ужесточается ответственность работодателей за сохранение рабочих мест за данной категорией граждан», - отметил Рустам Минниханов. В Татарстане остается актуальным вопрос самозанятости населения. «Татарстан вошел в список пилотных регионов, где будут тестироваться новые формы работы с этой категорией граждан. Необходимо проработать вопрос обеспечения гарантий и правовой защиты самозанятого населения, а также повышения заинтересованности в легализации деятельности», - подчеркнул Президент РТ.КстатиВ текущем году 25,5 млрд рублей направлено в дорожную сферу, сообщил Президент РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ. С 2010 года в Татарстане построено и отремонтировано свыше 5 тысяч км автомобильных дорог, построено 4 моста, приведено в порядок более 1000 городских дворов, подъездами с твердым покрытием обеспечено 426 населенных пунктов, где проживают 63 тысячи селян.