Более тысячи татарстанцев прошли тест на ВИЧ

- Хочу поблагодарить от лица Министерства здравоохранения РТ всех, кто принимал участие в организации и проведении акции, - прокомментировал событие первый заместитель министра здравоохранения РТ Сергей Осипов. - Татарстан уже третий год поддерживает эту инициативу. Главное отличие акции «Тест на ВИЧ: экспедиция» - возможность пройти обследование анонимно и в удобное время в проходных точках города. В Татарстане тестирование прошли более тысячи человек, результаты порадовали своими отрицательными результатами, простите за каламбур. Это говорит о четко налаженной работе по профилактике инфекции.Задача акции «Тест на ВИЧ: экспедиция» помимо непосредственного обследования - донести информацию об этом опасном заболевании до населения.- Мы побывали в четырех городах Татарстана, включая Казань, - рассказала о проведении акции клинический психолог, консультант по дотестовому и послетестовому консультированию при тесте на ВИЧ Елена Черных. - Население откликнулось активно и благодарно. Возможно, людьми, прошедшими тестирование, руководило любопытство. Однако было видно, как в процессе человек начинает пересматривать отношение к своему здоровью, задавать правильные вопросы. Это работа на перспективу.К счастью, подавляющее большинство тестов выявили отрицательный результат. Однако здоровы оказались не все участники акции.- Тестирование обязательно проводится с консультацией психолога, это очень важно при обнаружении положительных анализов на ВИЧ, - пояснила Елена Черных. - Для большинства людей это неожиданная и даже шокирующая информация, многие из них не входили в группы риска. В Татарстане молодая девушка узнала о том, что у нее ВИЧ, хотя она не употребляла наркотики и за всю жизнь имела лишь одного полового партнера. Конечно, для нее это был шок, понадобилось время для того, чтобы стабилизировать ее эмоциональное состояние и мотивировать на дальнейшее обследование и наблюдение. Тем не менее это хорошо, что человек узнал о своем диагнозе. Значит, он начнет лечение. Следует понимать, что в наше время ВИЧ - это не приговор. Антиретровирусная терапия является гарантом благополучной жизни, обеспечивает профилактику возможной передачи вируса половому партнеру.