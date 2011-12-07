Международный автопробег техники на природном газе прошел через Бугульму

Через татарстанский город Бугульма прошла колонна участников международного автопробега «Газ в моторы», сообщает пресс-служба мэрии Бугульмы. Татарстанский этап «Газ в моторы» проходит с 24 по 27 сентября. По улицам Бугульмы проехали 15 грузовых, легковых автомобилей и автобусов из России, Китая и Казахстана, использующие в качестве топлива природный газ.Колонна техники проследовала через Бавлы, Бугульму, Альметьевск, далее направится в Алексеевское и Казань. В общей сложности участники проедут более 500 километров. В состав колонны от России входят магистральные тягачи, междугородные автобусы, коммерческая и легковая техника.Заправляясь природным газом в Бугульме, глава российской автоколонны Виталий Косковецкий отметил, что каждая принимающая сторона приложила максимум усилий для своевременного и комфортного прохождения маршрута.Руководитель китайской автоколонны Кан Фуюань подчеркнул дружественное отношение всех участников автопробега.В рамках автопробега в Бугульме состоялась встреча с представителями органов власти и общественности. На сегодняшний день в городе и районе общественный транспорт работает на газе. Два года назад был построен современный заправочный комплекс с обслуживанием до четырехсот машин в сутки.Финиш автопробега состоится 4 октября в Санкт-Петербурге в рамках VIII Петербургского международного газового форума. «Газ в моторы» станет самым протяженным в мире автопробегом газомоторной техники на сжиженном природном газе — почти 10 тысяч километров.