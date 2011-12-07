Стартовал отбор на олимпиаду Национальной технологической инициативы

Любой учащийся из Татарстана 8 – 11-х классов может принять участие в олимпиаде Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщает отдел по работе с пресс-службами и связям с общественностью Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Олимпиада Национальной технологической инициативы – это первая в России командная олимпиада, дающая призерам и победителям бонусы при поступлении в вузы: 100 баллов ЕГЭ по физике, математике, информатике, биологии, химии. Отбор на I этап проводится до 30 октября. Олимпиада проходит в три этапа: отборочный индивидуальный, отборочный командный и финал. Финалисты будут работать с реальным инженерным оборудованием, применяя на практике продемонстрированные на отборочных этапах знания.Олимпиада проводится по 19 профилям, 13 из которых входят в официальный перечень олимпиад Российского совета олимпиад школьников (РСОШ), соответствуют отраслевым приоритетам НТИ и будут давать привилегии при поступлении в вузы.Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте http://nti-contest.ru/ и решить задачи первого этапа через Интернет. На втором этапе будет объединение в команды (самостоятельно или с помощью организаторов), онлайн-обучение, а после – интересный инженерный финал. Финал олимпиады пройдет в городах России с марта по апрель 2019 года. Подробная информация и материалы об Олимпиаде НТИ размещены на портале: http://nti-contest.ru/.