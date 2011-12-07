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В 28 муниципальных образованиях Татарстана дали тепло

Соответствующее заявление сделал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.
«Теплом уже обеспечены 3,2 тыс. многоквартирных домов, более 900 детских садов, 668 школ, а также более полутора тысяч объектов здравоохранения, культуры, спорта и соцзащиты», - заявил Файзуллин.Отметим, что погодный параметр включения отопления пока не достигнут, так как температуры воздуха +8 градусов в течение пяти дней пока не зафиксировали.
КВ
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