В Татарстане стартовал проект по выбору жителями направлений работы социальных министерств

В Татарстане стартовал первый этап пилотного проекта по публичному формированию целей и задач органов госвласти и общественному контролю за их исполнением.В реализации проекта могут принять участие все жители Татарстана. В частности, они могут определить наиболее важные направления деятельности Минздрава, Минкульта, Минобрнауки и Минтрудсоцзащиты республики.Первый этап предполагает сбор предложений по приоритетным сферам работы каждого из четырех социальных министерств. Он продлится до середины октября.Сегодня на главной странице сайта каждого пилотного министерства в разделе «Деятельность» появился пункт «Публичное формирование целей и задач». Здесь татарстанцы смогут узнать о ходе реализации проекта.Публичные задачи будут формировать члены общественных советов и эксперты при министерствах, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» заместитель председателя Общественной палаты РТ Тимур Халиков.«Это разные люди. У нас есть утвержденный порядок выдвижения экспертов. Согласно этому документу была установлена дата, до которой члены Общественной палаты должны были выбрать кандидатов в эксперты, и министерства вносили кандидатуры. Общественная палата рассмотрела по каждому ведомству предложения, затем утвердила. Их списки уже появились на сайтах министерств», – сообщил он.Тимур Халиков отметил, что сформированные цели и задачи не будут «бюрократическими цифрами, которыми обычно отчитываются министерства». «Это должны быть показатели, которые понятны жителям, то есть информация, позволяющая населению знать, какие улучшения произойдут в той или иной сфере. Важный аспект – в нынешних условиях, когда информационные технологии проникли в нашу жизнь, органы госвласти должны более оперативно успевать реагировать на проблемы, потребности, новые идеи. Благодаря этому проекту органы госвласти будут быстрее выстраивать диалог с обществом», – подчеркнул он.Первый этап проекта завершится рассмотрением сформированных целей и задач и вынесением их на открытое онлайн-голосование населения.Голосование будет проходить на втором этапе. В течение месяца на сервисе «Опросы жителей» портала госуслуг РТ татарстанцы смогут выбрать наиболее приоритетные для себя цели и задачи, а также предложить свои варианты.На третьем этапе будет отобрана половина предложений по целям и задачам, которые набрали большинство голосов. Из них на итоговых заседаниях общественных советов будут определены от пяти до семи приоритетов работы министерств на 2019 год.В обсуждении смогут принять участие все желающие. Кроме того, у жителей республики будет возможность проконтролировать достижение поставленных целей и задач. Предусмотрена публичная отчетность органов власти по их реализации.