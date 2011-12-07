ВИДЕО: Рустам Минниханов: Критика в соцсетях может быть неприятной, но это — мощная обратная связь с людьми

Президент Татарстана Рустам Минниханов 24 сентября обратится с ежегодным посланием к парламенту. В преддверии этого важного события глава республики дал эксклюзивное интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину, в котором рассказал о значимости послания, своих соцсетях, впечатлениях от Восточного экономического форума и любимых общественных пространствах. Кроме того, Президент затронул тему престижа рабочих профессий, стратегии социально-экономического развития РТ до 2030 года и проблему злостных неплательщиков алиментов.