Академия кинематографии Н.С. Михалкова проведет бесплатные онлайн мастер-классы по драматургии

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова продолжает серию бесплатных онлайн мастер-классов с выдающимися деятелями культуры и искусств, сообщает пресс-служба Министерства культуры Республики Татарстан.

В программе онлайн-обучения, 25 и 29 сентября, запланированы мастер-классы по драматургии, актерскому мастерству, режиссуре и работе над сценариями.

Главная аудитория мастер-классов - студенты и выпускники творческих вузов, начинающие специалисты индустрии кино и театра из различных регионов страны. В онлайн-обучении могут принять участие и все желающие, работающие в этой сфере искусств.

Все онлайн мастер-классы будут доступны на платформе ZOOM по следующей ссылке:

https://clck.ru/R3JK2

Идентификатор конференции: 243 904 7505

Код доступа: 3108