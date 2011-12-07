До конца 2020 года в Татарстане свои двери откроют 22 новых детсада

Для детей всех возрастных категорий в 22 муниципалитетах Татарстана обеспечена абсолютная доступность дошкольного образования. Об этом сообщила начальник отдела Минобрнауки РТ Эльвира Измайлова.

Во время Единого дня приема родителей дошкольников в региональном отделении «Единой России» она рассказала, что проблема доступности дошкольного образования для ряда муниципальных районов и городов республики на сегодня остается актуальной. А на решение этой проблемы направлены мероприятия национального проекта «Демография».

Измайлова упомянула, что за последние два года было построено 30 новых детских садов. Это создало порядка 6 тыс. новых дополнительных дошкольных мест. Еще два детских сада на 500 мест были построены по другим федеральным программам в 2019 году. А в этом году в республике свои двери откроют еще 22 новых детсада.