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Главный санитарный врач РТ: Второй волны коронавируса в Татарстане не будет

Зато в республике ожидается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что второй волны коронавируса в Татарстане не будет.

На вопрос депутата Госсовета РТ Ильшата Аминова о повторной вспышке COVID-19 в республике Патяшина пояснила, что в эпидемиологии понятия вторая волна не существует.

А вот сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидать стоит. Ситуация, по ее словам, осложняется тем, что на него накладывается новая коронавирусная инфекция.

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