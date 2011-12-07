Главный санитарный врач РТ: Второй волны коронавируса в Татарстане не будет

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что второй волны коронавируса в Татарстане не будет.

На вопрос депутата Госсовета РТ Ильшата Аминова о повторной вспышке COVID-19 в республике Патяшина пояснила, что в эпидемиологии понятия вторая волна не существует.

А вот сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидать стоит. Ситуация, по ее словам, осложняется тем, что на него накладывается новая коронавирусная инфекция.