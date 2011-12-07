Лекарство от коронавируса будет бесплатным для пациентов, лечащихся в больницах и дома

Лекарство от коронавируса «Авифавир» положено бесплатно по ОМС, для тех, кто лечится в больнице и дома. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«Этот препарат для тех, кто будет госпитализирован будет, безусловно, бесплатным, и лечение будет проводиться в рамках ОМС. Пациенты, которые с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении, в большинстве регионов тоже должны получать эти лекарства бесплатно», — отметил Жаворонков.

В аптеках стоимость препарата устанавливают аптечные сети и производители, уточнил спикер.