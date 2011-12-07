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На стыке границ Татарстана, Республики Марий Эл и Кировской области водрузили пограничный столб

Точка стыка границ трех субъектов определена на основе данных карт материалов и обстановки на местности,

В Татарстане продолжается работа по определению точных границ с соседними регионами. Так, например, специалистами сейчас определено точное место стыка трех регионов — Республики Татарстан, Кировской области и Республики Марий Эл установили узловую точку границ. Точка стыка границ трех субъектов определена на основе данных карт материалов и обстановки на местности, сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

В ведомстве уточняют и подробности: специальный опознавательный столб на местности установят на границе Балтасинского лесничества Республики Татарстан, Малмыжского района Кировской области и Марий-Турекского района Республики Марий Эл.

Кстати, такой опознавательный знак в виде своеобразного пограничногостолба специалисты ведомства водрузили на границе Татарстана, Кировской области и Удмуртии. 

КВ
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