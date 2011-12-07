Не стало автора медицинского русско-татарского словаря Нила Халфиева

Скончался ветеран татарстанского здравоохранения Нил Габидинович Халфиев, сообщает Минздрав РТ.

Нил Габидинович - уроженец Татарстана, на свет он появился 1 ноября 1939 года в деревне Нижний Наратбаш Буинского района ТАССР.

По окончании КГМИ в 1967 году он занимал различные должности в медучреждениях республики, стал кандидатом медицинских наук. В течение многих лет Нил Халфиев занимался наукой и изобретательством, также он является автором русско-татарского словаря для медработников.

Соболезнования об утрате родным и близким выразил коллектив Управления здравоохранения по Казани: «Светлая память о Ниле Габидиновиче сохранится в наших сердцах, а его имя — в истории отечественного здравоохранения».