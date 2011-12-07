Осужден бригадир, избивший рабочего в Бугульме

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, в мае текущего года бригада рабочих выехала из Набережных Челнов в Бугульму, где произошла ссора.

В результате произошла драка: рабочий ударил бригадира в лицо, а тот в ответ избил его, нанеся тяжелые травмы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признал свою вину, получив от суда обвинительный приговор с наказанием в виде трех лет условного заключения. Кроме того он выплатил компенсацию пострадавшему.