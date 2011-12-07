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Россия запустит в космос малые коммерческие ракеты

В 2021 году ученые планируют создать и запустить микроракету нового поколения.

В российской Академии Ростеха специалисты разрабатывают линейку малых коммерческих ракет. В их числе — первая жидкостная микроракета, метеорологическая ракета, наноракета для спутников и сверхлегкая ракета для Роскосмоса, сообщает Фонд Росконгресс.

Так, например, в 2021 году ученые планируют создать и запустить микроракету нового поколения, которая сможет подниматься на высоту до 25 километров.

А метеорологическая ракета нового образца сможет выводить на орбиту вес массой 15 кг на высоту 130 километров. В ее задачу войдут метеорологические измерения, научные и технологические эксперименты, а также обучение студентов и даже проведение рекламных акций!

По оценке разработчиков проекта, спрос на такие ракеты может составлять от 10 до 150 ракет в год. 

А вот российская наноракета полетит попозже, на ее постройку уйдет около 5 лет. Эта сверхлегкая ракета-носитель сможет выводить полезную нагрузку 10 кг на низкую околоземную орбиту. Вторым этапом будет создание сверхлегкой ракеты, которая сможет выводить уже 250 кг полезной нагрузки на орбиту высотой 500 километров.

КВ
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