Россия запустит в космос малые коммерческие ракеты

В российской Академии Ростеха специалисты разрабатывают линейку малых коммерческих ракет. В их числе — первая жидкостная микроракета, метеорологическая ракета, наноракета для спутников и сверхлегкая ракета для Роскосмоса, сообщает Фонд Росконгресс.

Так, например, в 2021 году ученые планируют создать и запустить микроракету нового поколения, которая сможет подниматься на высоту до 25 километров.

А метеорологическая ракета нового образца сможет выводить на орбиту вес массой 15 кг на высоту 130 километров. В ее задачу войдут метеорологические измерения, научные и технологические эксперименты, а также обучение студентов и даже проведение рекламных акций!

По оценке разработчиков проекта, спрос на такие ракеты может составлять от 10 до 150 ракет в год.

А вот российская наноракета полетит попозже, на ее постройку уйдет около 5 лет. Эта сверхлегкая ракета-носитель сможет выводить полезную нагрузку 10 кг на низкую околоземную орбиту. Вторым этапом будет создание сверхлегкой ракеты, которая сможет выводить уже 250 кг полезной нагрузки на орбиту высотой 500 километров.