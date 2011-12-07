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Успейте подать заявление на детские выплаты

Когда заканчивается срок подачи заявления на получение детских единовременных выплат? (Рамиля)

Специалисты управления Пенсионного фонда России в Приволжском районе г. Казани пояснили, что у семей, не обратившихся за получением ежемесячной выплаты или единовременной выплаты, остается всего несколько дней, чтобы успеть подать заявления на их предоставление. Начиная с 1 октября текущего года заявления на выплаты приниматься не будут.

Семьи, которые еще не подали заявления на выплаты на детей до 3 лет и детей от 3 до 16 лет, вправе обратиться с заявлениями по 30 сентября 2020 года включительно.

Заявление о предоставлении единовременной выплаты может быть подано через портал госуслуг либо лично в МФЦ или клиентскую службу управления ПФР.

В заявлении, помимо данных заявителя и ребенка, в отношении которого предоставляется выплата, необходимо указать реквизиты кредитной организации и номер счета заявителя, на который будет произведено зачисление. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

В отношении опекуна или попечителя ребенка заявление о предоставлении единовременной выплаты детям до 3 лет и заявление о предоставлении ежемесячной выплаты детям от 3 до 16 лет подается непосредственно в МФЦ или клиентскую службу управления ПФР. Одновременно с заявлением представляются документы, удостоверяющие личность и полномочия опекуна.

Получить более подробную информацию можно по номеру контакт-центра Отделения Пенсионного фонда России по РТ 8-800-600-0-357.

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