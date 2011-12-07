В Адмиралтейской слободе Кировского района Казани появится новый жилой комплекс

У Казанского вертолетного завода выкупили участок для застройки нового жилого комплекса в Адмиралтейской слободе.

По информации закупщика – компании «Джи-Групп», владеющей брендом «Унистрой», на площади 19,95 гектаров планируется застроить дома на 110 тысяч квадратных метров высотой от 5 до 8 этажей. Там же рассчитывают оборудовать две многоуровневые парковки на 1 575 мест, подземные гаражи на 260 мест и два детских сада на 420 мест.

На данный момент в исторической зоне участка расположены производственные и офисные здания КВЗ.