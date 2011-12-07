В больницы Татарстана начали обращаться с симптомами ОРВИ

Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина сообщила, что в больницы республики начали обращаться с симптомами ОРВИ.

По ее словам, на сегодняшний день в республике ощущается прирост числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциям. Однако, как подчеркнула Патяшина, это не является «сверхсобытием». Это обычный сезонный подъем заболеваемости, пояснила она.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала, что разницы в возрастном контингенте по заболеваемости нет.

Главный санитарный врач рассказал, что заболевшие ОРВИ есть и среди взрослого населения, и среди школьников. Между тем, находятся и единичные случаи вирусов не гриппозной этиологии. За минувшую неделю было проведено 145 исследований, где выявили семь положительных находок риновируса. Вирус гриппа среди заболевших еще ни у кого не выявлен.