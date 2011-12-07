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В Казани на Оренбургском тракте установят стелу «Город трудовой доблести»

В поддержку присвоения Казани звания «Города трудовой доблести» выступили 2,4 млн человек.

В Казани стелу «Город трудовой доблести» установят на Оренбургском тракте, сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ.

«Данное место набрало наибольшее число голосов в голосовании, которое по поручению мэра Казани проходило на портале KZN.RU в течение месяца — с 20 августа по 20 сентября», — уточнили в ведомстве.

Архитекторы предложили три места, где можно разместить стелу: южные «ворота» города — въезд со стороны аэропорта (Оренбургский тракт), западные «ворота» — въезд на ул. Залесная с трассы М7 и восточные «ворота» — со стороны транспортной развязки на Мамадышском тракте. Также жители столицы РТ могли предложить свой вариант места установки стелы.

Напомним, за присвоение Казани звания «Города трудовой доблести» проголосовали 2,4 млн человек. 

КВ
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