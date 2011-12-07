В Казани осудили таксиста, похитившего человека

В Казани осудили таксиста, который похитил человека и вымогал у него деньги, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

В ведомстве рассказали, что в прошлом году 41-летний житель Белгорода вложил 50 тыс. долларов в один интернет-проект, который прогорел. Когда мужчина не получил обратно свои деньги, он стал выяснять информацию об основателе финансовой схемы: им оказался 32-летний житель Казани.

В августе прошлого года, белгородец переехал в Казань и устроился на работу таксистом, чтобы контролировать передвижения потенциальной жертвы.

В январе 2020 года, мужчина переоделся дворником, подкараулил казанца на парковке, избил, заковал в наручники и засунул его силой в авто, где привязал колготками к сиденью. Затем белгородец начал угрожать ножом жертве, требуя информацию о руководителе проекта, а также деньги суммой в 250 тыс. долларов и 15 млн рублей. Нападавший также угрожал потерпевшему расплатой над ним и его семьей.

Когда казанец согласился на условия белгородца, злоумышленник сел за руль, проехал несколько кварталов и скрылся, забрав с собой 21 тыс. рублей и видеорегистратор.

Суд признал жителя Белгорода виновным в похищении человека и вымогательстве. Ему назначили наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.