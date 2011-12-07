В течение месяца Солнце постарается мешать татарстанцам смотреть телевизор

С 27 сентября по 20 октября у жителей Татарстана могут возникнуть помехи в просмотре любимых телевизионных передач. В небе над республикой развернется осенняя интерференция. Так называется явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телевизионный сигнал, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития госуправления, инфотехнологий и связи Республики Татарстан.

Правда, специалисты цифрового ведомства успокаивают татарстанцев, что большинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. По их словам, возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад ее на пиксели, а затем и ее полное пропадание. Но ненадолго — от нескольких секунд до 10 минут.

А что такое интерференция? Это явление возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Поскольку Солнце — мощный источник радиоволн, и сигналы светила «засвечивают» сигнал спутника. Суть интерференции можно объяснить еще таким примером. Если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света.