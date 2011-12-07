За один день в Татарстане высадят 1 миллион саженцев деревьев

Этой осенью в районах Республики Татарстана проходят природоохранные мероприятия в связи с проведением Всероссийской акции «Сохраним лес».

Рекордным днем этой акции в Татарстане станет предстоящая суббота, 26 сентября. В выходной день во всех районах республики развернется небывалая по масштабу посадка деревьев.

Для этих целей специалисты Минлесхоза Татарстана и его подведомственных учреждений уже подготовили 1 миллион саженцев. Лесные закрома Татарстана пополнятся такими породами деревьев, как сосна обыкновенная, ель европейская, лиственница сибирская, липа мелколистная, рябина обыкновенная и другие породы деревьев, сообщает подробности проекта пресс-служба Кабинета Министров РТ.