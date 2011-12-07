Белая трость - знак любви!

Когда-то в юности эта худенькая высокая девушка в очках появилась в свете пионерского костра в нашем лагере недалеко от Лаишева, где я работала вожатой. Понравилась всем задорным смехом и добрыми шутками. Я была в том состоянии, когда в институт не поступила, а что делать дальше, не знала.- Хочешь учиться на артистку? - спросила меня Аннушка своим низким голосом.- А кто не хочет? - хмыкнула я.Второй раз мы увиделись с ней на речном вокзале в Казани - поехали покорять Елабугу. Светлые годы учебы в Елабужском культпросветучилище. Анна поступила на хоровое отделение, я на театральное. А вместе образовалась у нас удивительная мастерская по выпуску клубных работников, по окончании которой разметало всех в разные стороны…В салоне машины тихо разговаривают, за окном плывет осенний пейзаж, а я вспоминаю... В Заинске, куда ее направили после училища, Аннушка работает с хором, создает ансамбль, которому присваивают звание народного коллектива. Концерты, выступления, репетиции... Личная жизнь не сложилась - предательство мужа было нестерпимым. Но вскоре появился человек, который стал ее добрым ангелом-хранителем. Будет оберегать, помогать после очередных операций на глаза, заботиться о заболевшей маме. «Бог мне послал его за все страдания», - говорит о нем Анна. При первой встрече, обменявшись историями о нашей жизни, я удивилась тому, как она располнела.- В училище жилось трудно, мама помогать не могла, я иногда падала в голодный обморок. Потихоньку все наладилось. Работать начала в детском садике, а там хорошо кормят. После работы еще булочек поем. Как будто хочу доесть то, что не доела в училище, - улыбнулась она. - Приезжаю к маме в деревню, она мне говорит: «Аньк, ты что все сладкое возишь? Хоть бы раз колбасы привезла». - «Ты что, мам! Я две палки колбасы не осилю, а одну съедаю, пока иду три километра к тебе».За окном удивительно чистая осень, «поля в вечерней жалобе» готовятся ко сну. Опять мыслями возвращаюсь в Челны. Мы у Ани в гостях, она собирается на концерт в Общество слепых и слабовидящих, укладывает концертное платье, бижутерию.- Давайте-ка я вам спою, девчонки, - говорит, натягивая на ладошку колготки. - За эту песню я столько добрых слов слышу.Диапазон голоса у нее удивительный! Низким грудным сильным голосом начинает: - «Зачем солнце рано пало, На дворе густой туман…»Начинаю покрываться мурашками. А голос взлетает уже очень высоко: - «Солнце встанет, снег растает, Травой поле зарастет»… Мы, слушатели, смахиваем слезу, а Аня, поняв наше состояние, весело произносит:- Да вы что, девчонки, все будет хорошо! За мной сейчас машина приедет. А после концерта еще и соревнования по шашкам.Анна Гильметдинова - композитор и исполнитель песен на русском и татарском языках. Обладатель Гран-при на Республиканском конкурсе исполнителей за песню «Син сазынны уйнадын». Сейчас она продолжает писать песни, участвует в концертах, авторских вечерах, выпускает свои альбомы и мужественно сражается с болезнями. Никаких признаков, что она не такая, как мы, обладательница белой трости! Мы ходили с ней в магазин. Аннушка тихонько постукивает тростью о тротуар. С годами свет потихоньку покидает ее глаза…Под колесами не только километры разлук, но и годы. А сердце щемит: нам далеко за 60, мы знаем, что каждая встреча может оказаться последней. У меня от подруги замечательный подарок - песня на мои стихи. Изумительная музыка! Прочитала в интернете: «Белая трость - это не праздник, это своеобразный знак беды». Нет, белая трость - это знак нашей любви!