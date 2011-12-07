Что нужно знать при выборе кредитного кооператива?

Кредитный потребительский кооператив (КПК) - это добровольное объединение физических или юридических лиц на основе членства для удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива - пайщиков. Другими словами, указанные лица объединяются в кредитный кооператив по тому или иному признаку для взаимной финансовой помощи.КПК действует по подобию кассы взаимопомощи. Он привлекает денежные средства пайщиков и размещает их путем предоставления займов членам кредитного кооператива. Полученная от заемщика прибыль направляется на оплату вкладов пайщиков. КПК не вправе предоставлять займы лицам, не являющимся его участниками, а также выступать поручителем по кредитному договору.Большинство КПК предлагают займы до зарплаты или до пенсии, сумма которых редко превышает 50 - 100 тыс. руб., а также обеспеченные кредиты, в том числе и на покупку жилья. Их размеры обговариваются с каждым клиентом отдельно. При этом людям с улицы кооперативы деньги не одалживают. Членство в КПК с паевым взносом - обязательное условие получения займа.Кредитный потребительский кооперативный капитал, а также привлеченный финансовый фонд используются на кредитование и текущие расходы участников.Многие, кто не знаком с существованием и принципом работы подобных организаций, задаются вопросом: что значит кооператив? С опаской обходят небанковские инвестиционные компании, тем самым упуская возможность увеличения денежных средств.Каждый член организации, который платит членские взносы в ее фонд, получает займ на собственные нужды. Участие в кооперативе дает определенные преимущества. Так, обычно процентная ставка на вложения выше банковской. Можно воспользоваться услугами страховых компаний для минимизации рисков. Вы также можете участвовать в деятельности своего сообщества, иметь долевое влияние на принятие финансовых решений.Кроме того, члены могут получать дополнительный доход, делая инвестирования в собственный бизнес, если на общем собрании все пайщики придут к согласию.Прежде чем обратиться в кредитный кооператив, необходимо удостовериться, является ли он членом саморегулируемой организации (СРО) и платит ли в ее компенсационный фонд регулярные взносы. По закону именно эта организация берет на себя возврат вкладов ликвидированного кооператива в случае банкротства или прекращения его деятельности по какой-то другой причине.При поиске кооператива следует помнить, что в названии легального объединения должно стоять «КПК» или полная расшифровка аббревиатуры. А вот другие вариации типа ООО, ЗАО, ИП или ОАО не имеют прямого отношения к легальному союзу.Такое название, как ЗАО «Кредитный потребительский кооператив», создано с целью обмануть неопытных новичков.На официальном сайте Банка России есть достоверная информация обо всех зарегистрированных КПК, данные можно также сверить онлайн в Центральном банке. Для еще большей уверенности посмотрите сведения на сайте СРО.