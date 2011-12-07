К названиям аэропортов добавят имена великих соотечественников

С 16 по 18 октября проходил первый этап голосования жителей Татарстана в рамках проекта «Великие имена России» по присвоению международным аэропортам «Казань» и «Бегишево» имен выдающихся земляков, сообщается на сайте Общественной палаты РТ. В официальных группах проекта в соцсетях пользователями было отдано более 110 тыс. голосов, оставлено более 2 тыс. комментариев.19 октября прошло заседание экспертного совета на базе Общественной палаты РТ. Были сформированы списки из 9 имен для каждого аэропорта. При формировании перечней в первую очередь учитывалась историческая связь с территорией, а также количество отданных голосов. Так, например, за Тукая, Джалиля, Девятаева, Туполева больше голосовала Казань. Закамская зона активно поддержала Лемаева, Менделеева, Шишкина. С полным списком можно ознакомиться на сайте Общественной палаты РТ.С 22 по 28 октября еще можно внести свои предложения на сайте великиеимена.рф. Для внесения в список можно использовать имена выдающих соотечественников, которые внесли заметный вклад в развитие страны в самых разных сферах. Варианты, предложенные более чем 500 участниками, будут добавлены к уже сформированным спискам.Проект «Великие имена России» посвящен присвоению международным аэропортам страны имен великих российских соотечественников, которые олицетворяют величие и славу страны. В нем участвуют 45 аэропортов России, которые были определены на основании данных Росавиации по пассажиропотоку. Имена будут добавлены к существующим названиям.Инициаторами проекта выступили Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-патриотическое общество, Общественная палата России. В Татарстане он реализуется под патронажем Общественной палаты Татарстана, на площадке которой и будут проходить публичные обсуждения с участием широкой общественности и экспертов.Имена соотечественников для присвоения международному аэропорту «Казань»:Михаил Девятаев - советский летчик-истребитель, Герой Советского Союза. Гавриил Державин - поэт эпохи Просвещения, государственный деятель Российской империи.Муса Джалиль - советский татарский поэт и журналист, военный корреспондент, Герой Советского Союза. Погиб в фашистском плену. Сергей Королев - советский ученый, главный конструктор группы реактивных установок на ОКБ моторостроительного завода №16 в Казани в годы Великой Отечественной войны.Николай Лобачевский - русский математик, ректор Императорского Казанского университета.Лев Толстой - один из наиболее известных русских писателей и величайших писателей-романистов мира.Габдулла Тукай - татарский поэт, произведения которого стали классикой татарской литературы.Андрей Туполев - советский ученый и авиаконструктор, под руководством которого спроектировано свыше 100 типов самолетов.Федор Шаляпин - оперный и камерный певец, оказавший большое влияние на мировое оперное искусство.Имена соотечественников для присвоения международному аэропорту «Бегишево»:Владимир Бехтерев, Кул Гали, Николай Лемаев, Шигабутдин Марджани, Дмитрий Менделеев, Салих Сайдашев, Хади Такташ, Марина Цветаева, Иван Шишкин.В рамках второго этапа, стартующего 29 октября, по результатам соцопроса из лонг-листа отберут три наиболее популярных варианта. Они попадут на итоговое голосование, которое пройдет с 8 по 30 ноября на сайте великиеимена.рф.