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Мошенники предлагают пенсионерам мифическую выплату

В Республике Татарстан зафиксированы случаи мошеннических действий посредством рассылки сообщений в различных мессенджерах.
Женский голос уверенно обещает пенсионеру выплату в размере 720 рублей от Пенсионного фонда РФ. А также сообщает о том, что подать заявление необходимо срочно - до 1 ноября - лично в органах Пенсионного фонда. Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан предупреждает, что никакой дополнительной выплаты пенсионерам не ожидается. Данная рассылка - дело рук мошенников!Обращаем ваше внимание, что пенсия в текущем году была проиндексирована татарстанцам в полном объеме, поэтому оснований для дополнительной выплаты в этом году нет. При всех подозрительных случаях Отделение Пенсионного фонда по Республике Татарстан рекомендует татарстанцам обращаться в контакт-центр ПФР по телефону (843) 279-27-27.
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