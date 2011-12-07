Мошенники предлагают пенсионерам мифическую выплату

Женский голос уверенно обещает пенсионеру выплату в размере 720 рублей от Пенсионного фонда РФ. А также сообщает о том, что подать заявление необходимо срочно - до 1 ноября - лично в органах Пенсионного фонда. Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан предупреждает, что никакой дополнительной выплаты пенсионерам не ожидается. Данная рассылка - дело рук мошенников!Обращаем ваше внимание, что пенсия в текущем году была проиндексирована татарстанцам в полном объеме, поэтому оснований для дополнительной выплаты в этом году нет. При всех подозрительных случаях Отделение Пенсионного фонда по Республике Татарстан рекомендует татарстанцам обращаться в контакт-центр ПФР по телефону (843) 279-27-27.