На что жалуются Уполномоченному по правам человека в Татарстане

Больше всего претензий поступило по поводу жилищных проблем, конкретно из-за завышенных цифр в счетах-фактурах - всего таких было 418. На втором месте сигналы несогласных с судебными решениями. Дальше идут жалобы на сотрудников правоохранительных органов и соцзащиты, а также на условия содержания в местах лишения свободы. Проблемы медицинского обслуживания в республике на восьмом месте - в прошлом году на это пожаловались 108 человек.- За эти полгода у нас уже зарегистрирована 1670 обращений, - привела статистику этого года Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская в Пенсионном фонде республики на открытии школы правовых знаний при университете третьего возраста. - Характер жалоб примерно такой же, как в прошлом году. Больше всего татарстанцы жалуются на рост тарифов ЖКХ. Как мы реагируем на сигналы? Выезжаем с коллективными проверками на места. Например, последний такой выезд совместно с сотрудниками Гострудинспекции был у нас на одно казанское предприятие, работники которого пожаловались на невыплату зарплаты и необоснованные увольнения. Факты подтвердились, зарплату выплатили, людей на работе восстановили.Кстати. Обратиться с жалобой к Уполномоченному по правам человека в РТ можно письменно: 420015, Казань, ул. К.Маркса, 61; по телефону 2364180 или на сайт по адресу upch.tatarstan.ru.