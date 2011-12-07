Нужно ли размещать знак «Шипы» на автомобиле этой осенью?

Яблоком раздора среди них остается вопрос, нужно ли размещать знак «Шипы» на заднем стекле транспортного средства с шипованной резиной. Споры возникли не случайно - в первой половине года МВД внесло проект изменений в редакцию ПДД. В пояснительной записке отмечалось, что требование установки знака перестало быть актуальным, так как динамические характеристики современных авто зависят от иных факторов. К тому же наклеенный на заднее стекло автомобиля знак ухудшает видимость в зеркале заднего вида.Однако отметим, что в настоящее время эти изменения находятся на стадии формирования окончательного варианта текста проекта нормативного правового акта. В отделе пропаганды УГИБДД МВД по РТ нам сообщили, что в действующие редакции ПДД и КоАП РФ изменений не вносилось, а следовательно, на задней части автомобиля с шипованной резиной должен быть размещен знак «Шипы». Его отсутствие на «ошипованном» авто влечет ответственность по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 рублей.