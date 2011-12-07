Первая в России электронная таможня открылась в Приволжском федеральном округе

В России открылась первая электронная таможня в рамках Международного таможенного форума-2018. Об этом сообщает пресс-служба Полномочного представителя Президента РФ в ПФО.От Татарстана в форуме принял участие начальник Набережночелнинского таможенного поста Татарстанской таможни РТ Роберт Мифтахов.Церемония открытия прошла в режиме видеомоста в рамках Международного таможенного форума-2018. Старт работе первой в России электронной таможни дал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Ранее в ПФО действовали 53 места таможенного оформления. Теперь, замкнув на себя почти весь документооборот с участниками внешнеэкономической деятельности, Приволжская электронная таможня стала «единым окном» декларирования, в котором исключается личный контакт с заявителем.От имени Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, его заместитель Олег Машковцев отметил, что Президент России объявил курс на цифровизацию экономики. «Отрадно, что у истоков данного процесса в сфере государственного управления стоят именно таможенные органы», — сказал он.Открытие Приволжской электронной таможни — это способ улучшить инвестиционный климат и снизить административные барьеры, что позволит увеличить скорость оформления товаров и обеспечить единообразие при совершении таможенных операций.Электронная таможня призвана уменьшить влияние субъективных факторов на принятие решений в ходе таможенного контроля и автоматизировать наиболее важные операции.