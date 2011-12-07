Секреты крепкого брака: почему женщины ошибаются, выбирая себе мужа?

Родители-мусульмане своим дочерям чуть ли не с детсадовского возраста втолковывают, что девочки, девушки и женщины всегда находятся на втором плане, на первом - мужчины. И неважно, что этот мужчина слаб характером или мало зарабатывает. Жена обязана почитать мужа и терпеть.50-летняя Разина тоже получила такое воспитание. По характеру боец, которая многого добилась в жизни сама, воспитала, выучила двух дочерей, она с неимоверным терпением тянет своего безвольного и пьющего мужа.- Когда Рамиль трезвый, то лучше мужа и отца трудно пожелать, - признается женщина. - Но стоит ему выпить хоть рюмку, то беда. Пока не дойдет до свинского состояния, не успокоится.Другая давно бы уже дала пинка и выпроводила с вещами за дверь, но Разина рассуждает так, как ее научила мама:- Выходила замуж по любви за здорового, красивого парня, - говорит она. - Он ведь не сразу так пил, а когда стал гораздо старше. Может, и моя вина есть в этом. Развестись несложно. Только что я скажу дочерям? И кому буду нужна уже не молодая? К тому же разведенкой быть нехорошо, в нашей деревне это даже позорно. Лучше какой-никакой, но муж. Моя мама всегда твердила: «Выбрала себе мужа, держись за него. Я тебя обратно в свой дом не приму». Вот и держусь, надеясь, что с годами Рамиль образумится.Алена в свои 30 лет дважды пожила в гражданском браке. То ли карма у нее такая, то ли еще что-то, но оба мужа были похожи в одном - не любили работать, старались жить на зарплату жены.- Первый мужчина - отец ребенка, ни на одном рабочем месте подолгу не задерживался, - рассказывает Алена. - Объяснял тем, что никто его не понимает. Пришлось мне в декретном отпуске подрабатывать, а потом, когда ребенок пошел в садик, на двух работах работала. Не выдержала - выгнала. Потом появился второй. Год показывал себя только с лучшей стороны, мои родные нарадоваться на него не могли, а потом дежавю. И у меня случился нервный срыв... Алена лечилась, ходила к психологу, который поставил ей диагноз: желание все брать на себя.- Психолог объяснила, что мужчины, попав к самостоятельной женщине, быстро превращаются в детей, то есть во всем полагаются на маму, - объясняет женщина. - Вот и подруга говорит, что я многое на себя беру, а надо загружать мужчину, дать ему почувствовать ответственность за семью. Пока не скажу, что готова к следующим отношениям. Все еще не могу «выключить» в себе главу семьи и «включить» женщину.45-летняя Дарья считает, что нельзя терпеть слабого, безвольного и ленивого мужчину, а надо выбирать лучшего.- Обратите внимание на животный мир, - говорит Дарья. - Самцы, чтобы понравиться самке, устраивают бои между собой, всеми силами привлекают внимание к себе. Самка, думая о потомстве, выбирает самого здорового, сильного партнера, чтобы ее приплод был с хорошими генами, малыши родились здоровыми и сильными. А что делаем мы, женщины? Жалеем убогих и думаем, что это любовь. Рожаем от алкоголиков, наркоманов и при этом надеемся на здоровых детей. Только женщина в ответе за свое здоровое потомство. Но если животными двигает инстинкт, то женщинами - чувства, а не здравый смысл.Первого мужа Дарья выбрала по любви, прожила с ним не очень радостную жизнь, хотя и родила двух дочек. Развелась. Второго супруга женщина искала тщательно, расписав на бумаге его достоинства по пунктам: физически здоровый, работящий, чуткий, заботливый, трезвый. И потом каждый день как молитву повторяла.Через год по интернету познакомилась с мужчиной, а еще через год вышла за избранника замуж, расписавшись в загсе. Новый муж собрал в себе все качества, которые она "заказывала".- Я отодвинула в сторону эмоции и расчетливо узнавала все про этого человека, - признается Дарья. - Подмечала, как он относится к моим детям, деньгам - транжира он или скряга. Но больше всего мне понравилось в нем то, что он готов был меняться. Сейчас мы вместе уже больше десяти лет. Я его очень люблю.86-летняя Рабия апа прожила с мужем 56 лет, из них 22 года в официальном разводе. Женщина всегда жаловалась, что муж все время пил, изменял и поднимал на нее руку. Родственники жалели ее, а соседи считали, что не все так, как утверждает Рабия апа. И только этим летом, когда муж умер, она после сороковин вдруг попросила у дочери прощения.- Я вышла замуж за вашего отца без любви, чтобы только старой девой не остаться, - исповедовалась старушка. - А он всю жизнь меня любил, старался побольше денег заработать, все в дом принести. Я видела это, но ничего с собой поделать не могла.Когда он был трезвый и безобидный, унижала при всех, ругала. Вина моя в том, что испортила ему жизнь. Он мог бы встретить любящую его женщину и жить хорошо. Я испортила вам, своим детям, детство. Вы не видели счастливых родителей, а только вечно ругавшихся. И изменял он только потому, что не было ему от меня ласки и нежности. Ко мне на днях приходила его бывшая любовница. Она сказала, что Ракип только меня любил и даже не согласился уйти из семьи к ней. Так и сказал: «Ты, конечно, хорошая, но я жену и детей не брошу». Сейчас так хочется вернуть вашего отца, но поздно...