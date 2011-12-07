Татарстан получил премию ООН за создание лучших условий для инвесторов

В России такая премия есть только у Республики Татарстан. Награждение прошло 22 октября на Всемирном инвестиционном форуме в Женеве. Всего вручили семь наград. Помимо Татарстана, среди победителей – разные учреждения из Индии, Бахрейна, Лесото, ЮАР, Колумбии и Бразилии.