Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстан получил премию ООН за создание лучших условий для инвесторов

Татарстан получил премию ООН за создание лучших условий для инвесторов
В России такая премия есть только у Республики Татарстан. Награждение прошло 22 октября на Всемирном инвестиционном форуме в Женеве. Всего вручили семь наград. Помимо Татарстана, среди победителей – разные учреждения из Индии, Бахрейна, Лесото, ЮАР, Колумбии и Бразилии. 
КВ
Лента новостей