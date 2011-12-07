Афанасьев попросил Песошина «не закручивать гайки» Зеленодольскому району

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Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев вручил премьер-министру РТ Алексею Песошину гаечный ключ и кусачки компании ERVoltю, производство которого находится на территории района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленодольского района.
Во время вручения Афанасьев в шутку попросил премьера-министра «не закручивать гайки» Зеленодольскому району, на что Песошин ответил, что тогда, в случае необходимости, воспользуется кусачками.