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Афанасьев попросил Песошина «не закручивать гайки» Зеленодольскому району

Глава Зеленодольского района вручил премьер-министру РТ гаечный ключ и кусачки.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев вручил премьер-министру РТ Алексею Песошину гаечный ключ и кусачки компании ERVoltю, производство которого находится на территории района. Об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленодольского района.

Во время вручения Афанасьев в шутку попросил премьера-министра «не закручивать гайки» Зеленодольскому району, на что Песошин ответил, что тогда, в случае необходимости, воспользуется кусачками. 

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