В челнинских школах не планируют продлевать каникулы

В школах Набережных Челнов не планируют продлевать осенние каникулы, сообщил руководитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ в Набережных Челнах Ильгизяр Бариев.

По словам специалиста, предпосылок для перехода на дистанционную форму обучения нет. Каникулы продлятся, как и планировалось, со 2 по 8 ноября.

В это время в городе будут работать пять загородных лагерей и 59 пришкольных лагерей.

«На данный момент выдано 47 заключений о соответствии санитарным нормам мест будущего отдыха детей, 12 находятся в работе», — отметил Бариев.