В Казани автобусы будут ходить реже из-за заболевшего персонала

В Казани из-за нахождения на больничном 20% кондукторов автобусы будут ходить реже, сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков «Реальному времени».

«На АТП ведется жесткий контроль: сотрудники транспортных предприятий снимаются с маршрута при повышении температуры, насморке и головной боли. Температуру измеряют в течение дня прямо на линии. При недомогании сотрудники снимаются с маршрута — это требование Роспотребнадзора», — отметил Темляков, уточнив, что диагноз «коронавирус» не поставлен ни одному сотруднику.

К 25% дефицита кадров прибавились 20% — заболевших сотрудников.

Дефицит кадров возник из-за закрытых границ и политических ситуаций. Так, граждане Киргизии не смогли вернуться в Казань из-за политической ситуации в своей стране.