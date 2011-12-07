В программе цифровых сертификатов зарегистрировались почти 3,4 тыс. татарстанцев, сообщает пресс-служба минцифры РТ.

Татарстан занимает третье место по количеству регистраций в программе. Лидирует Башкортостан — более 4 тыс. зарегистрированных, второе место у Ростовской области — 3,5 тыс. желающих получить цифровые сертификаты.

Для татарстанцев подготовлено 30 бесплатных образовательных программ по 22-м востребованным IT-направлениям. Курсы полностью дистанционные и рассчитаны на 72 часа.

На цифровой сертификат могут претендовать граждане старше 18 лет, не достигшие пенсионного возраста с оконченным высшим или средним профессиональным образованием.