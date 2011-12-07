В Татарстане введено в эксплуатацию 74% жилья от плана

В Татарстане введено в эксплуатацию 74% жилья (2 млн 197 тыс. кв. м.) от плана. Такие данные привел глава минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Строительные работы завершены в Высокогорском, Тукаевском и Апастовском районах.

Госстройнадзор с начала года провел более 1,1 проверок и вынес 125 постановлений на сумму более 5 млн рублей.

По инвестпрограмме Госжилфонда РТ отстроили 83 дома на 2,2 тыс. квартир (49% от плана). Еще 32 объекта находятся в высокой степени готовности, 14 — в средней, один — в низкой.

По программе многоквартирного инвестжилья введено в эксплуатацию 119 домов (64% от плана. Еще 56 домов — в высокой степени готовности.

По линии индивидуального жилищного строительства достроено 9 427 домов (88% от плана).

По программам строительства социально-культурных объектов министр привел следующие данные: в 20 детских садах завершены строительно-монтажные работы, еще в двух — продолжается строительство; на 25 фельдшерско-акушерских пунктах работы завершены, еще на 18 — продолжаются; отстроено 82 универсальные спортивные площадки, еще на четырех — работы продолжаются; также продолжают строить три детских оздоровительных лагеря и шесть сельских клубов.