КНИТУ-КХТИ: дружбой сильны

Ставший традиционным фестиваль собрал лучшие творческие коллективы студентов вузов Татарстана и других регионов Поволжья и Приуралья. Активное участие в фестивале приняли также иностранные студенты, обучающиеся в КНИТУ-КХТИ.

В течение двух часов на сцене было представлено яркое разнообразие национальной музыки и хореографии, объединенное идеей дружбы народов, проживающих в общем доме – России. Зрителей покорили богатый этнический колорит костюмов, талант, мастерство и энергетика молодых исполнителей.