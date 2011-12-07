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КНИТУ-КХТИ: дружбой сильны

24 ноября в ДК Химиков состоялся гала-концерт XXVI межвузовского Поволжского фестиваля дружбы народов. Организатором выступил КНИТУ-КХТИ при поддержке Министерства культуры РТ, Министерства по делам молодежи и спорту РТ, Ассамблеи народов Татарстана.

Ставший традиционным фестиваль собрал лучшие творческие коллективы студентов вузов Татарстана и других регионов Поволжья и Приуралья. Активное участие в фестивале приняли также иностранные студенты, обучающиеся в КНИТУ-КХТИ.

В течение двух часов на сцене было представлено яркое разнообразие национальной музыки и хореографии, объединенное идеей дружбы народов, проживающих в общем доме – России. Зрителей покорили богатый этнический колорит костюмов, талант, мастерство и энергетика молодых исполнителей.

КВ
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