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Родителям расскажут о питании казанских школьников

В Казани стартовал проект «Мама в теме».
Родителям казанских школьников расскажут о питании детей в рамках проекта «Мама в теме», сообщает kzn.ru. В этом учебном году будут проводиться встречи с представителями родительских комитетов. В ходе встреч запланировано обсуждение вопросов питания в школьных столовых. Первая встреча прошла в цехах комбината питания, где родителям рассказали, как аккредитованная лаборатория контролирует качество продовольствия и всего цикла производства.
КВ
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