Родителям расскажут о питании казанских школьников

Родителям казанских школьников расскажут о питании детей в рамках проекта «Мама в теме», сообщает kzn.ru. В этом учебном году будут проводиться встречи с представителями родительских комитетов. В ходе встреч запланировано обсуждение вопросов питания в школьных столовых. Первая встреча прошла в цехах комбината питания, где родителям рассказали, как аккредитованная лаборатория контролирует качество продовольствия и всего цикла производства.