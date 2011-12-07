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С казанских улиц вывезли 1051 тонну снега

К очистке дорожной сети привлекли 379 рабочих.
За сутки с 23 по 24 ноября с казанских улиц вывезли 1051 тонну снега, сообщает kzn.ru. Для очистки дорожной сети привлекались 379 рабочих и 450 единиц спецтехники. Улицы города обработаны 523 тоннами противогололедных материалов, в том числе 39 тоннами реагентов. Днем 24 ноября на борьбу с последствиями снегопада вышли 358 дорожных рабочих и 214 единиц спецтехники.
КВ
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