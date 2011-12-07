В Казани установят памятник В. Копылову

К 10 апреля будущего года в Авиастроительном районе будет установлен памятник Герою Социалистического Труда, Заслуженному машиностроителю РФ, гендиректору КАПО Виталию Копылову. Об этом гласит информация, размещенная на сайте госзакупок. Стоимость тендера – 6 млн рублей. Бюст установят на перекрестке ул. Копылова и Побежимова.