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В Казани установят памятник В. Копылову

Памятник установят в Авиастроительном районе города.
К 10 апреля будущего года в Авиастроительном районе будет установлен памятник Герою Социалистического Труда, Заслуженному машиностроителю РФ, гендиректору КАПО Виталию Копылову. Об этом гласит информация, размещенная на сайте госзакупок. Стоимость тендера – 6 млн рублей. Бюст установят на перекрестке ул. Копылова и Побежимова.
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